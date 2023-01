Angustiosa búsqueda de María Camila y Tomás, jóvenes que desaparecieron en el río Dulce de Sasaima

Ella, de 20 años, y él, de 19, estaban acampando cuando se presentó una creciente. Han pasado dos días y no hay noticias suyas.

María Camila Hernández Álvarez, estudiante de Medios Audiovisuales en el Politécnico Grancolombiano, y Tomás Nossa, quien cursó estudios de Ingeniería en la misma universidad, viajaron el viernes a Sasaima con tres amigos más. Allí, en ese municipio de Cundimarca, decidieron acampar a orillas del río Dulce.

El sábado estuvieron todos juntos, pero en la noche los otros tres jóvenes fueron al pueblo por comida, mientras que María Camila y Tomás se quedaban cuidando las carpas.

De repente, se presentó un fuerte aguacero. Desde el casco urbano, los amigos llamaron a preguntar si todo estaba bien en el improvisado campamento, a lo que los dos jóvenes respondieron que sí.

Sin embargo, cuando el grupo que había salido por comida regresó al lugar, no encontró la carpa ni a sus compañeros. El río se había desbordado y se había llevado todo.

La Policía y los bomberos de Sasaima emprendieron entonces la búsqueda de María Camila y Tomás, pero hasta el momento no ha sido posible encontrarlos. Lo único que apareció, en las últimas horas, fue un morral que sería de la joven.

Los familiares de los muchachos piden a las autoridades aumentar los operativos y, si el caso, convocar a otros organismos de socorrro para agilizar la búsqueda.

Cualquier información, puede comunicarse con los números 3202969709-3187884058.