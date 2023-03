Angustioso audio de policía en San Vicente del Caguán: “Ya tenemos dos compañeros muertos”

Un angustiante audio se conoció sobre lo que están viviendo los uniformados que intentan controlar la situación en San Vicente del Caguán, en Caquetá, donde campesinos e indígenas se tomaron las instalaciones de Emerald Energy. Por lo menos dos agentes y un civil han muerto en medio de los enfrentamientos. Además, 78 policías y 9 trabajadores de Campo Capella habrían sido retenidos por los manifestantes.

“¡No hay derechos humanos, no existen, ya tenemos dos compañeros muertos, central! ¿Qué estamos esperando, que nos acaben a todos acá? No puede ser posible, central, no puede ser posible”, dice el policía en la comunicación que tuvo con sus superiores.

“Erre, compañero, por favor guardemos el control”, le responden. “Esperemos el apoyo”, agregan.

En medio de los disturbios que se desataron desde la mañana de este jueves 2 de marzo en San Vicente del Caguán, en Campo Capella, de la petrolera china Emerald Energy, se ha confirmado la muerte de dos policías y de uno de los manifestantes.

Publicidad

De los uniformados fallecidos se confirmó la identidad de uno, el subintendente Ricardo Arley Monroy, que prestó servicio a la policía durante más de 14 años y falleció por una herida con arma cortopunzante.

Nació en Tunja, Boyacá, y era padre de dos niños.

Sobre el campesino que también murió en el sitio se sabe que tenía 60 años y su deceso se produjo por un impacto de arma de fuego.

Publicidad

Los campesinos e indígenas se tomaron el pozo petrolero de Campo Capella y ahí empezaron los enfrentamientos con la fuerza pública.

La situación de orden público en San Vicente del Caguán es tan grave, que policías de San José del Guaviare y del Meta están siendo trasladados a la zona para intentan conjurar la situación.

El presidente Gustavo Petro envió una comisión de los ministerios de Defensa, del Interior y las Fuerzas Militares para atender la situación en San Vicente del Caguán.

“He ordenado detener los hechos de violencia”, dijo.

Publicidad

Hace algunos días, los manifestantes habían permitido la salida de por lo menos 50 camiones que estaban represados en la zona hacía un mes.

Los campesinos esperaban reunirse el pasado martes 28 de febrero con la viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, Lilia Clemencia Solano, pero no se presentó.