ANLA dice que Ecopetrol no activó plan de contingencia oportuno e inició proceso sancionatorio

Por su parte, el ministro de Ambiente pide a la Procuraduría adelantar procesos disciplinarios para identificar a los responsables.

La Agencia Nacional de Licencias Ambientales dice que Ecopetrol no activó plan de contingencia oportuno e inició proceso sancionatorio y que deberá responder por la muerte de flora y fauna en la zona.

Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente, pidió la acción de la Procuraduría argumentando que la petrolera tenía total conocimiento de las fallas que presentaba el pozo Lizama 158.

Documento probaría que Ecopetrol sabía de graves fallas en pozo...



¿Otros pozos con el mismo riesgo?

Según informe de la Contraloría, Ecopetrol tenía 13 pozos programados para abandono, pero no lo hizo pese a que lo había reportado. Lo mismo ocurrió con otra serie de pozos inactivos desde 2014.

El campo San Silvestre, por ejemplo, que se encuentra en proceso de abandono, debido a su estado avanzado de agotamiento, no fue reportado en esas condiciones.

Para que la empresa pueda abandonar un pozo, está obligada a hacer recuperaciones ambientales.

Se requieren, según la Contraloría, entre 5 y 8 millones de dólares para programar un abandono de un pozo. Si la petrolera lo reportó como lo dice un informe y no lo hizo, ¿qué pasó con esos recursos?

Por otro lado, cuando se indaga si la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha hecho el seguimiento oportuno a todos los pozos que están en abandono físico o que se encuentran en suspensión por fallas mecánicas, la Contraloría encontró que Ecopetrol tiene un trato especial.

Un documento conocido por Noticias Caracol muestra el convenio que hizo la agencia con la petrolera en el caso Lizama. Como se puede observar, dentro de las cláusulas la petrolera está blindada de multas, caducidad de contrato, clausulas penales, derechos económicos, entre otros.

Aunque los expertos no se arriesgan a contestar si existe el riesgo de que pueda ocurrir otro daño ambiental por deterioro o fallas en pozos, lo cierto es que hoy más treinta de ellos están inactivos, pero no han tenido el tratamiento adecuado para evitar fallas futuras.