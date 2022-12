Antanas Mockus no será candidato al Senado

Este es el texto:

“Agradezco a la Alianza Social Independiente –ASI–, a la Alianza Verde y sus jóvenes, a la Unión Patriótica –UP–, al Partido del Tomate, a Dignidad Papera, a las expresiones regionales y a las personas que me animaron a explorar el camino de participar en el Congreso para impulsar la paz y la convivencia en Colombia y transformar en leyes los eventuales acuerdos de La Habana.

La tarea legislativa en estos cuatro próximos años es particularmente delicada, pero no es la única a favor de la paz. Es posible trabajar por la paz desde otros escenarios, buscando nuevas formas de participación de la sociedad.

La paz no sólo requiere ajustar las normas legales y mejorar el control político. En realidad la paz depende en altísimo grado de la incorporación de esas normas en la cultura. Y es en la transformación voluntaria de la cultura donde está nuestra mayor fortaleza.

Revisando profundamente en dónde puedo ser más útil, dónde mis capacidades pueden ser mejor aprovechadas, considero que puedo hacer un mejor papel aportándole al proceso de paz y del post conflicto, desde la acción colectiva y la pedagogía ciudadana. Mi fuerte, más que la ley, es adaptar la cultura a la ley.

Estamos seguros de que llegará al Congreso gente muy buena y muy comprometida con la paz y desde ahora les expresamos nuestra admiración y nuestro apoyo incondicional en su tarea llena de sacrificios. Les deseo lo mejor en este proceso electoral. A los partidos y a los futuros congresistas les pido, como ciudadano, desde ya, colaborar por la paz.

Mi compromiso con la paz es más firme que nunca. Colaboraremos, desde fuera del Congreso, con las iniciativas orientadas a mejorar el sistema político, la justicia, los organismos de control y la cultura ciudadana.

Durante este cuatrienio, muchísimos colombianos insistiremos en la necesidad de recuperar la ética en la política. Requeriremos más políticos comprometidos en la lucha contra la corrupción, más gobernantes dispuestos a dejar en el pasado los mecanismos irregulares para doblegar voluntades y más ciudadanos que pasen de la indignación a la acción.

Somos muchos los dispuestos a construir para ver la paz antes de morir”.