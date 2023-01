Ante cierre de la principal vía Bogotá–Villavicencio, estas son las alternativas para movilizarse

Aunque demandan más tiempo, gasolina y su estado no es el óptimo, transportadores no tienen de otra. Así avanza la remoción de escombros.

Para el Ministerio de Transporte hay dos opciones para viajar vía al Llano ante la emergencia que se presenta desde hace 72 horas.

Ruta 1 (8 horas): Bogotá – Autopista Norte – Sisga – Machetá – Guateque – Santa María – San Luis de Gaceno – El Secreto – Aguaclara – Villanueva – Barranca de Upía – Paratebueno – Cumaral – Restrepo – Villavicencio. En este corredor vial hay varios frentes de obra que implican pasos alternados.

Ruta 2 (11 horas): Bogotá – Tunja – Paipa – Duitama – Tibasosa – Sogamoso – Pajarito – Aguazul – Tauramena – Monterrey – Barranca de Upía – Paratebueno – Cumaral – Restrepo – Villavicencio.

Entre tanto, Coviandes trabaja en la limpieza de material en al menos 21 puntos donde se presentó caída de residuo rocoso debido a las fuertes lluvias del fin de semana.

Además de mantener el paso restringido a personas, conductores de carga no han podido ingresar a la capital, lo que aumenta la probabilidad de que alimentos como el plátano, la yuca y algunas frutas suban de precio.

De momento se conoce que solo hasta el viernes se podría reabrir el paso en la principal vía Bogotá – Villavicencio.

Vea más de este tema:

Vía al Llano se reabriría solo hasta el viernes