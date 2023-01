Ante la JEP, Clara Rojas revela cómo las FARC le quitaron a su hijo

Aseguró que la guerrilla trataba a los secuestrados como animales o cosas. Fueron seis años “de aislamiento, de tortura”, recalcó.

Clara Rojas tenía temor de declarar ante la Jurisdicción Especial para la Paz en su calidad de víctima porque, dice, eso significaba ser revictimizada. Sin embargo, venció ese sentimiento, asistió y narró su amarga experiencia.

Publicidad

"Los seres humanos, óigase bien, no somos ni cosas, ni animales, como fue el trato que nos dieron a todas las personas secuestradas", reflexionó.

Con un documento de 20 puntos en mano, Rojas sostuvo que el secuestro, ocurrido en febrero de 2002, “interrumpió de manera abrupta e intempestiva mi proyecto de vida, ni qué decir del tema de mi hijo, que nació secuestrado”.

Con la respiración entrecortada, Clara Rojas dijo que, cuando fue raptada con la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt, les quitaron la seguridad, pero que a otros que fueron al Caguán sí los protegió el Estado.

También se refirió a su hijo y sostuvo que la manipulaban: “Lo más duro fue cuando a mi bebé le dio leishmaniasis y no había en esa selva espesa medicina para suministrarle. Literalmente me engañaron, lo sacaron del campamento para llevarlo a que le prestaran atención médica, me dijeron que lo iban a volver a traer en unos quince días, pasaron tres años y medio”.

Publicidad

La exsecuestrada recriminó el hecho de ser víctima de matoneo en las redes.

“Ambos hemos sido objeto de matoneo, aunque esta no es la palabra correcta; tampoco es bullyng, sería como un maltrato”, señaló.

Publicidad

Aunque afirmó que aceptó el perdón que le solicitó Timochenko, líder de las FARC, contó que le exigió a Jesús Santrich rectificación por un artículo en el que dijo que ella quería ser secuestrada.

Al final, sorprendió al decir que ya perdonó hasta a sus mismos compañeros de secuestro, una frase sobre la que no quiso dar mayores explicaciones.

Más testimonios de exsecuestrados en la JEP:

“Me arrancaron la vida”: Gloria Polanco narró el horror que vivió por culpa de las FARC “El guardia escupía mi comida”: Íngrid Betancourt habla de su secuestro ante la JEP “Eran obligadas a dormir con guerrilleros”: exsecuestrado revela suplicios de niñas en las FARC Eran más importantes los marranos que los secuestrados: Mendieta revela atrocidades de las FARC Foto: JEP