Ante la justicia, ahora sí, hombre que confesó haber matado a mujer

El pasado Día de la Madre, se presentó en la localidad de Usme, en Bogotá, un atroz caso, en el que perdió la vida Wendy Janeth Monroy, debido a las graves lesiones que le produjo Gustavo Alberto Fajardo, su compañero sentimental. El crimen se perpetró delante de los tres hijos de la pareja.

La madre de la víctima, Janeth Monroy, quien también fue compañera sentimental del agresor, sostiene el caso de su hija fue un crimen que estaba advertido.

"Ella denuncio varias veces, fui y la acompañe y no hicieron nada. Esperaron a que la matara. Le dije a mi hija que cómo asi que no iban hacer nada y la comisaria dijo, no que se quede en la casa y ella se vaya", aseguró la mujer.

Dos semanas antes de ser asesinada, Wendy Janeth, de 21 años, había permanecido escondida juntos con sus tres niños.

Gloria Fajardo, madre del agresor, reconoció que su hijo era obsesivo y agresivo. A través de cámaras, le envió un mensaje a su pariente: "Gustavo no quiero saber de usted nada, yo ya lo denuncie antes de los medios. Usted murió para mí, yo voy hacer de cuenta que no tuve ese hijo calavera que siempre hizo lo que se le dio la gana".

El pasado lunes, Gustavo Alberto Fajardo habló con Noticias Caracol y reconoció que había asesinado a su pareja. Dijo además que había consumido sustancias psicoactivas antes de cometer el crimen. ( Vea también: Hombre admitió haber matado a su esposa, pero lo dejaron en libertad)

El caso continua en manos de las autoridades y por ahora está por definirse a quién se le entregara la custodia de los tres niños.