Ante ola de inseguridad, colombianos se preguntan si penas y leyes en realidad funcionan

Ciudadanos creen que procedimientos no sancionan en realidad el crimen. “De nada sirve capturar sin castigar”, dicen expertos.

La política criminal que rige en la actualidad en Colombia se adoptó del sistema penal acusatorio de Estados Unidos, que incluye rebajas de penas y otros beneficios para los delincuentes.

Publicidad

Pero, ¿qué piensan los expertos y estudiosos del tema sobre esa política en un delito como el hurto que tiene gran impacto en la ciudadanía y en la percepción de seguridad?

Coinciden en que se requieren cambios.

“Nuestra ley contempla en su legislatura resocializar a estos delincuentes. Sin embargo, empíricamente esto no se cumple; las cárceles son universidades de la delincuencia, por eso cuando entran a las cárceles salen aún más profesionales para delinquir", dice Julián Quintana, abogado penalista y exdirector del CTI.

En pleno robo capturan a 5 apartamenteros y descubren que 2 acababan... "Yo creo que hay que evitar el populismo punitivo, pensar que disminuyendo las edades para penalizar y aumentar las penas vamos a solucionar el problema. Pero también es cierto que hay que revisar el código penal. Por ejemplo, las personas que son reincidentes deben recibir un castigo más elevado", dice por su parte Ariel Ávila.

Publicidad

Pero, ¿qué dicen los que hacen las leyes, especialmente la de pequeñas causas que permite la libertad de los llamado delitos menores?

"Esta ley permite que en tan sólo dos audiencias en menos de 24 horas el ladrón esté en la cárcel está judicializado y además de eso indemniza a las víctimas. No podemos seguir con esa práctica que sueltan al delincuente para revictimizar al ciudadano", Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático.

Publicidad

"Sí, el estado captura y captura pero no condena, eso no equivale a un antecedente por lo tanto no hay una reincidencia entonces aunque tenga muchas capturas no pasa nada. Es como tener mamá pero tener la muerta", dice Angelica Lozano, representante a la Cámara por el Partido Verde.

En la actualidad, se encuentra en curso un proyecto de ley para reformar la política criminal y carcelaria del país, donde se espera mejorar las condiciones del sistema penitenciario, hacer un uso racional de la prisión y fortalecer las instituciones.