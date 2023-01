Antes de morir, Sarita Salazar fue llevada donde una rezandera y no al médico

La madre de la menor no descarta que uno de sus otros hijos haya cometido violencia sexual contra la pequeña.

Más de un año pasó para que Ruth Salazar, la mamá biológica de la pequeña, y la madrina, Ángela Guerra, se volvieran a ver. Ocurrió durante el juicio oral que se desarrollar por el estremecedor caso de abril de 2017.

La madre de la niña insistió en que entregó a Sarita a sus padrinos porque no tenía cómo mantenerla y que, a pesar de lo que sucedió, no siente odio hacia la presunta agresora de su hija.

“Rencor, rencor, rencor, no. Muy poquito”, reveló.

La mujer también aceptó que era consciente de las agresiones a la que era sometida la criatura: “el hijo menor de ella, el que tenía 11 años, me la cascaba y me la estrujaba en el suelo” y aceptó que, aun así, la dejó al cuidado de la pareja, pues dice que no tenía condiciones económicas para mantenerla.

Un perfilador de la Dijín dio a conocer que luego de la lesión que sufrió Sarita, su madrina tardó una hora y 40 minutos antes de trasladarla al hospital, pues decidió llevarla primero a donde una mujer conocida como ‘La bruja’.

Infortunadamente para el desarrollo del caso, dice el abogado de los padrinos, esta mujer falleció y no se logró conocer su testimonio.

Aún faltan dos audiencias para que se conozca el fallo que dará el juez primero penal especializado.

