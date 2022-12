Antes de pedir perdón que digan cuáles son las víctimas: ‘Timochenko’

“A mí me decían: ‘Usted no quiere pedirles perdón a las víctimas’. ¿Pero a cuáles víctimas?, díganme, por favor. Yo me siento con cualquiera que se sienta víctima a conversar y si me demuestra, yo no tengo problema de llorar con él si es el caso”, sostuvo el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, en entrevista concedida al Canal Capital.

Sin embargo, cuestionó el pedir perdón “a los cientos de mujeres que dicen que hemos violado desde los 4 años de edad hasta 74 años, a partir de una matriz que uno no sabe de dónde la sacaron. ¡Eso es una canallada!”.

Paralelo a su declaración, el proceso de paz vivió un nuevo rifirrafe sobre el acuerdo de justicia, ya que las partes mantienen todavía diferencias sobre asuntos delicados que aún están por precisar, como la privación de libertad, las extradiciones y la forma de elección de los magistrados del tribunal especial de paz.

El jefe negociador gubernamental, Humberto de la Calle, explicó que hay algunos puntos que el Gobierno no ha aceptado, como que haya formas de secuestro que puedan ser objeto de amnistía; o las interpretaciones de las FARC sobre las características de restricción de libertad, que consideró "inaceptables" y "por debajo de los mínimos que exige la comunidad internacional".

"El tratamiento de los agentes del Estado no ha sido resuelto y tiene que ser objeto de decisiones en Colombia por parte de las autoridades competentes", agregó De la Calle en el cierre de un nuevo ciclo de diálogos de paz en La Habana con la guerrilla.

Por ello, el Gobierno ha propuesto que se reúna nuevamente la comisión de juristas que se ocupó de redactar el acuerdo sobre justicia transicional, que se anunció el pasado 23 de septiembre en La Habana con la presencia del presidente Juan Manuel Santos y el líder máximo de las FARC, algo a lo que la guerrilla se niega.