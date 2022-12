Antes del 20 de julio será liberado el subteniente Moscoso: Santos

Para el próximo fin de semana se adelantará el operativo humanitario que permitirá el regreso a la libertad del teniente Cristian Moscoso, secuestrado la semana pasada en el departamento de Putumayo por guerrilleros de las FARC.

Así lo anunció el presidente Juan Manuel Santos en entrevista con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas.

El mandatario ratificó además que para que haya paz en el país es fundamental que la guerrilla de las FARC, acepte que será procesada y condenada por sus crímenes.

Santos señaló que "lo que es fundamental es que la guerrilla acepte que va a ser investigada, juzgada y condenada por los delitos que cometió".

Las FARC han manifestado en reiteradas oportunidades en las negociaciones de paz que se celebran en Cuba con el Gobierno colombiano, que no aceptarán ni un solo día de cárcel por sus delitos.

"Si no lo aceptan, no hay paz, porque ya la época de las amnistías se acabó", aseguró el Jefe de Estado.

Sobre la continuidad o no del proceso de paz, el mandatario señaló que "dentro de cuatro meses, el 14 de noviembre o por ahí, vamos a tener una luz mucho más clara de que efectivamente vamos a llegar al fin del conflicto o no habrá paz".

El pasado domingo los negociadores del Gobierno y de las FARC anunciaron en La Habana un acuerdo para reducir la intensidad del conflicto y agilizar la consecución de acuerdos que permitan llegar a un cese el fuego bilateral y definitivo.

En la declaración conjunta que divulgaron entonces las partes, establecieron un periodo de cuatro meses para hacer una evaluación de lo acordado al cabo del cual cada una de las delegaciones "tomará las decisiones que considere pertinentes".