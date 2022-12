Antioquia y Chocó anuncian acciones legales en disputa por Belén de Bajirá

Diputados antioqueños llegaron al corregimiento y fueron recibidos por pobladores que no comparten el mapa publicado por Agustín Codazzi.

“Vamos a cumplir todas las instancias judiciales posibles para hacer respetar la soberanía del territorio chocoano”, aseguró Johan Mosquera, secretario de Gobierno de Riosucio.

Límite en Belén de Bajirá no se definió por paro en Chocó: instituto... Entretanto, Bryan Caro, presidente de la Asamblea de Antioquia, sostuvo “que ese mapa usurpa los derechos de los ciudadanos”.

En las calles las opiniones están divididas.

¿Por qué se pelean por Belén de Bajirá?

Coltán, uranio, cobre y oro: entre las riquezas que esconde Belén de... El director de Agustín Codazzi defendió la decisión y dijo que no tiene marcha atrás.