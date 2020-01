El ciclista Fabián Puerta rompe el silencio tras la suspensión por positivo con boldenona

El campeón mundial de pista habló de su inocencia frente al uso de esa sustancia, la misma que tiene en problemas al tenista Robert Farah.

Una prueba sorpresa realizada el 11 de junio de 2018 desató la tormenta. Fabián Puerta dio positivo en el examen para detectar algún doping.

Desde el momento en que fue notificado de una suspensión temporal, vía correo electrónico, emprendió una batalla silenciosa para demostrar que, según él, no tiene nada que ver con la boldenona, la sustancia que tiene en el limbo su carrera.

Ahora, 17 meses después de recibir en ese baldado de agua fría en el mejor momento de su carrera deportiva, Fabián decidió hablar. Lo hizo en entrevista exclusiva con Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol.

Fabián Puerta: No es fácil estar acá pero ya era tiempo de salir a contarle a la gente qué es lo que ha pasado hasta el momento.

Alejandra Giraldo: Han pasado 17 meses desde que se conoció de su suspensión temporal, ¿qué lo llevó a guardar silencio?

FP: Se ha vivido un calvario en esos 17 meses. Realmente para mí no era fácil, pero creo que lo que también lleva a hablar de ese tema es tanta gente que ha salido con la misma sustancia, es como alzar una voz para que el Gobierno, o hagamos algo porque no es justo que sigamos pagando los deportistas por una sustancia que no es controlada.

AG: Su caso vuelve a ponerse sobre la mesa por el resultado en la prueba de Robert Farah. ¿Qué le espera al tenista?

FP: Le esperan días muy difíciles, ojalá pueda ver esto… Decirle que se rodee de su familia, es lo único que uno puede hacer porque son cosas demasiado difíciles. Él estaba viviendo el mejor momento de su vida deportiva: ganar un gran slam, tener juegos Olímpicos a la vuelta de la mano, ¡saber que podía ganar! Ojalá y salga rápido, puedan acelerar su proceso y el caso de él sea resuelto más rápido.

AG: ¿Qué ha pasado durante este tiempo? Cuéntenos de su caso.

FP: No ha sido fácil, me consideraba una persona fuerte de mente y no fui capaz de controlar esto, no he estado entrenando, empecé a trabajar con un profesional y apenas me vine a dar cuenta que estaba sufriendo una depresión muy fuerte, no tenía ganas de ver la bicicleta, la miraba y recuerdo que un día estaba entrenando y al recibir la llamada de uno de los abogados lo que hice fue pegarle un puño a la bicicleta y le saqué la rueda.

Es mucha frustración de saber que puedo hacer tantas cosas y no puedo correr. No es fácil; estar en tu casa, no querer salir, sentirte útil a otra vez…

AG: ¿Quién lo ha respaldado?

Es difícil entrar en esa circunstancia, el Comité Olímpico, Coldeportes o ahora el Ministerio del Deporte, desde el momento en que fui notificado, ni una llamada ni un correo diciéndome que tenía que salir del programa de apoyo al deportista. Afortunadamente Indeportes Antioquia me ha brindado mucho la mano, la única entidad que no me dio la espalda.

Mi médico Luis Eduardo Contreras me apoyó desde el primer momento, nunca me preguntó si lo había hecho. Me dijo: usted podrá ser lo que quiera, pero bobo no es.

AG: ¿Cómo llegó esa sustancia a su organismo?

FP: Yo también quisiera saber lo mismo. Recuerdo mucho el día 13 de agosto (de 2018) a las 8:00 de la mañana, veo un correo de la UCI, como estoy controlado por la WADA, pensé que era eso (que se refería a la información que debe entregar a la organización sobre sus movimientos).

Vea la entrevista completa: