Antonio García, líder del ELN, sigue justificando el secuestro: ahora compara a víctimas con presos

Antonio García, líder de la guerrilla del ELN, comparó el secuestro extorsivo con las fianzas de los presos en Colombia. Para ello, citó las palabras de Otty Patiño, quien fuera delegado del gobierno en las conversaciones que se adelantan con esa guerrilla y que ahora se desempeñará como comisionado de Paz.



Patiño expresó hace unos días que "una persona que es retenida contra su voluntad para tener algún beneficio económico, pues es un secuestrado, punto. Esto no tiene ninguna discusión". Lo anterior, en respuesta a una afirmación de Antonio García, quien afirmó que “el ELN no hace secuestros. Hay diferentes acciones de privación de la libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos, el ELN solo hace prisioneros y retenidos”.

El líder de la guerrilla volvió a hacer un controversial comentario a través de su cuenta de X usando las palabras del exdelegado del gobierno.

“En su estrategia de micrófono, Otty Patiño tuvo la sabiduría de decir que si se paga por la libertad de una persona es ‘secuestro’. Vale recordar que todos los presos en Colombia están obligados a pagar una ‘fianza’ para obtener la libertad, luego de pagar años de condena”, afirmó Antonio García, que equiparó además el tiempo que una persona inocente pasa en cautiverio con la sentencia que recibe cualquier criminal por parte de la justicia en Colombia.

Captura de pantalla de la cuenta de X de Antonio García

El pasado 12 de diciembre, el líder del ELN comparó los preacuerdos que plantea el gobierno con un burro.

"Pretender que el ELN pueda hacer un preacuerdo de fin del conflicto en el tiempo, o sea ponerle fecha a que la guerrilla desaparezca sin que el Gobierno se comprometa en concreto en nada, es una ingenuidad y una falta de realismo", dijo el jefe guerrillero en su canal de Telegram.

Y acudió a la analogía de la compra de un burro para explicar la posición del ELN para avanzar en los diálogos de paz, cuyo quinto ciclo se desarrolla en México.

"Si me quieren vender un burro, yo no puedo dar por adelantado el dinero, menos sin conocer el burro y además sin que se firme o acuerde una garantía que impida me roben el dinero", escribió Antonio García.

El jefe guerrillero complementó: "Además, al burro hay que mirarle las muelas, no vaya a ser que esté muy viejo y no me sirva mucho. Igual es con la paz y quizás un poco más complejo".