Antonio Medina, el ‘superhéroe’ que perdió la batalla por la vida a causa del asbesto

En los últimos cinco años han muerto 1.700 personas por un tipo de cáncer atribuido a la exposición a esta fibra. Este es el informe de Marcela Pulido.

Las manos de Raúl Antonio Medina moldeaban superhéroes, lo que no sabía era que durante un año tendría que convertirse en uno de ellos.

“Realmente eso es lo que todo el mundo me dice, mis niñas y mi familia. Soy yo con la máscara y la frase que dice: Dios les da las peores batallas a sus mejores guerreros”, dijo Raúl (Q.E.P.D.).

Dio su peor batalla hasta que la perdió el pasado 3 de abril cuando el asbesto, que se había instalado silenciosamente en sus pulmones en forma de tumor maligno, le quitó el aire.

“Es el peor enemigo, un mineral, un veneno para nuestra sociedad. Está matando la gente, nos está acabando”, dijo entonces.

Nos vimos días antes del fallecimiento en su casa, estaba acompañado por Estelita, su dulce esposa. Ella dejó todo para dedicarse a su cuidado. Raúl no aguantaba la cama, tomaba sorbos de agua y a duras penas lograba consumir uvas.

“Empecé a sentir una toz seca y dolor en el pecho. Y ya la apariencia física empezó a cambiar”, contó.

En muy poco tiempo perdió 12 kilos.

“Salí con un diagnóstico de mesotelioma maligno grado 3, eso se refiere a un cáncer en el pulmón debido a la exposición al asbesto”, añadió.

Durante 14 años que trabajó en una empresa sabía que estaba laborando con un material tan delicado.

“Sí, yo sabía que era un material perjudicial para la salud, pero eso no me lo dijeron cuando entré a trabajar. Cuando entré a la empresa no me dijeron este es un material cancerígeno, cuidado. Trabajamos con esto y nuestro objetivo era hacer los frenos de los vehículos. Se salvan las vidas de los usuarios, pero qué estaba pasando con nosotros los empleados”, relató.

Está claro, Raúl no estaba en la zona de polución de la fábrica, pero esto no lo salvó de ser contaminado. Raúl no es la primera víctima que este noticiero registra por contaminación de empresas que trabajan con el asbesto como materia prima para elaborar piezas de fricción para vehículos, lo mismo le pasó a Alcira Forero en 2014.

Un grupo especializado de Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes realizó pruebas en más 18 talleres y demostró que no existe uso seguro de esta fibra mineral.

“Encontramos que los trabajadores deben realizar unas manipulaciones sobre los productos de fricción, bandas, bloques para poder adherirlos a los soportes y así instalarlos a los vehículos. Estos trabajadores están expuestos a concentraciones que, en la mayoría de los casos, exceden el estándar ocupacional de 0,1 puntos de fibras por centímetro cubico de aire por cada jornada laboral de 8 horas”, documentó María Fernanda Cely, ecóloga con doctorado en Ingeniería.

El profesor Juan Pablo Ramos, doctor en Salud Pública, estuvo al frente de la investigación.

“¡Necesitamos que se prohíba ya! Se han introducido al país millones de toneladas de asbesto a lo largo de 75 años. Si miramos el paisaje, muchas de las tejas que podemos observar posiblemente son asbesto y ese es un problema que vamos a tener que manejar hacia el futuro, que puede tomar no una sino varias generaciones para controlar”, aseguró Ramos.

Entre tanto, este tema es discutido en el Congreso de la República.

El proyecto de ley Ana Cecilia Niño, que busca prohibir la implementación del asbesto, hizo curso exitoso en el Senado, pero nuevamente está en la cuerda floja en la Cámara de Representantes.

“Nos queda el mes de mayo completamente para hacer dos debates y el proyecto tendrá que tener una conciliación por los cambios que haga la Cámara a las decisiones que tomaron en el Senado”, afirmó la senadora Nadia Blel, autora de la iniciativa.

Además: