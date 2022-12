Anulan primer matrimonio gay por tutela de Procuraduría

En días pasados, un juez había unido a una pareja del mismo sexo en "matrimonio", conforme a una interpretación de la sentencia C-577 de 2011 de la Corte Constitucional.

Desde el primer momento, la Procuraduría atacó la decisión por considerar que viola la Constitución, al argumentar que la figura de matrimonio solo existe en Colombia entre un hombre y una mujer y dice que "el juez carece de competencia para llamar así a la unión de dos homosexuales".

Agrega también que "para que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonios es necesario una reforma a la Constitución" y señala que hasta que esto no se dé "se considera que la solicitud de matrimonio no es constitucional ni legalmente viable y por tanto debe negarse".

El juez 39 acogió la tesis y decidió dejar sin efectos la acción. En su decisión también ordenó al juez 48 civil municipal de Bogotá "para que en el término de 48 horas proceda a tomar los correctivos del caso encaminados a dejar sin valor ni efecto la actuación surtida"

Pidió también inadmitir la solicitud de la unión "para que sea adecuada bajo el prisma de que las personas del mismo sexo solo pueden formalizar un vínculo contractual según lo indicado en la sentencia C-577 de 2011".

Las uniones homosexuales y la ley

La Corte Constitucional, en su sentencia C-577 de 2011, declaró inexequible la "expresión un hombre y una mujer" contenida en el artículo 113 del Código Civil, que define la institución del matrimonio.

Según el alto tribunal, el constituyente de 1991 no previó el matrimonio para las parejas homosexuales pues, para ese momento, no existía una reivindicación de los derechos de esta comunidad. También recordó que entre las variadas formas de familia, se encuentra la familia homosexual y que esta no se puede entender de manera aislada y ligada solo al vínculo matrimonial.

La corte pidió al Congreso legislar al respecto, sin embargo el legislativo hundió el proyecto sobre el tema sin tiempo para uno nuevo, razón por la cual este quedó en manos de los notarios del país.

Ante las dudas y vacíos, algunos notarios han decidido unir a las parejas pero sin establecer ni usar el término "matrimonio". Otros, por el contrario, creen que la sentencia si da esta posibilidad.

Se espera que el tema vuelva nuevamente a la Corte Constitucional, que por fin dará la última palabra sobre este tema.

Vea aquí el fallo de la tutela .