Aplazada la implosión del edificio de la EDU

Mediante un comunicado, la Alcaldía de Medellín informó que la implosión del edificio de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), ubicada en la carrera 49 N° 44- 94, que estaba prevista para este lunes a las 7:00 a.m. será aplazada.

La razón, expresada en este documento, es que se debe esperar que, el Departamento Control Comercio de Armas Municiones y Explosivos (Dcca), autorice a Medellín la entrega de los explosivos.

Esta autorización la solicitó la firma Demoliciones Atila, desde el 17 de marzo, pero aún no reciben la respuesta.

El edificio de la EDU será demolido con el objetivo de crear una sede nueva que reúna las 15 subsedes que tiene la entidad en la ciudad.