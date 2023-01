Aplazada votación del proyecto de ley que prohíbe el asbesto en Colombia

Por falta de quorum, el futuro de la ponencia será decidido el próximo martes. Opositores piden más audiencias públicas y tener mayor evidencia científica.

El asbesto ha causado aproximadamente 250 casos de cáncer en el país en los últimos 15 años. A pesar de ello, son varias las voces que se oponen al proyecto de ley que busca prohibir su venta y comercialización en el país.

Publicidad

En la sesión del miércoles en el Senado se discutió por tres horas la viabilidad de la ponencia, allí se levantaron varias voces en oposición al proyecto.

"Reconozco que puedo ser aquí uno de los que más conoce el tema porque lo he estudiado. No quisiera que ustedes mañana sean responsables de un descalabro. Primero, económico para la nación y, segundo, que estén propiciando que en el país no se puedan ni apagar incendios", declaró Luis Emilio Sierra, senador del Partido del Conservador.

Mauricio Sierra, miembro de la misma bancada, se unió al rechazo a la ponencia: “Se quiere satanizar a la industria, a esta industria que genera millones de ingresos al país, que genera miles de empleos directos e indirectos."

Por otro lado, la senadora Nadia Biel, ponente del proyecto, pidió al Senado que se apruebe la prohibición: "Una vez más quiero solicitarle al Congreso de la República que le dé un sí a la vida. Este proyecto no es para las víctimas del asbesto, porque me duele decirlo, muchas de las víctimas que me acompañaron hace años, hoy ya no están aquí.

Publicidad

La petición fue secundada por la senadora de la Alianza Verde Claudia López: "En más de sesenta países del mundo se ha prohibido el asbesto porque está comprobado que tiene efectos cancerígenos, eso no es ninguna satanización, y la evidencia científica no se controvierte con discursos y exaltaciones"