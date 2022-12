Aplazan votación para este miércoles en Senado sobre matrimonio homosexual

Si la norma no se vota este miércoles, se caería ya que no habría tiempo para su trámite en la Cámara de Representantes.

El Senado colombiano aplazó por segunda vez la votación del proyecto de ley con el que se pretende legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

Según el senador Guillermo García, quien presidió la sesión, la votación del proyecto se hará este miércoles en horas de la tarde.

El nuevo aplazamiento del proyecto que cumple el segundo de cuatro debates, se tomó porque no había el tiempo suficiente para escuchar a todos los parlamentarios que querían exponer sus puntos de vista sobre la iniciativa.

Con este, es el segundo aplazamiento que sufre la iniciativa. La semana pasada los parlamentarios dijeron que no votaban porque la sesión no fue transmitida por la televisión, que era vital, dada la importancia del tema.

Actualmente, las parejas homosexuales en Colombia pueden registrar ante notarios sus uniones, pero el acto no es reconocido como matrimonio. Tampoco pueden adoptar niños.

Estas parejas, según determinación de la Corte Constitucional, pueden heredar bienes y pensión, afiliar a su pareja al sistema de salud y pensiones, entre otros temas.

Mientras se daba el debate en el Congreso, afuera en la Plaza de Bolívar, los defensores y los opositores de la iniciativa se dieron cita a la espera de la decisión que no se produjo.

¿De qué se trata el proyecto?

La iniciativa, cuyo autor es Armando Benedetti, busca reconocer legalmente el matrimonio entre parejas del mismo sexo y determina sus efectos legales.

Igualmente modifica el concepto de matrimonio y establece que "es un contrato solemne por el cual dos personas de distinto o del mismo sexo hacen una comunidad de vida permanente y singular, con el fin de convivir, procrear o de auxiliarse mutuamente".

"En el proyecto les adjudicamos derechos en materia patrimonial, de pensiones, sucesoral y herencias", explica el senador.

De igual manera, establece que las uniones entre personas del mismo sexo se realizarán ante un juez o notario y deberán seguir los requisitos exigidos por el Código Civil.

También, como lo ha explicado el mismo Benedetti, el proyecto deja por fuera la posibilidad de que las parejas homosexuales puedan adoptar niños.

La Corte Constitucional, en su sentencia C577 de 2011, instó al Congreso a legislar sobre la institución del matrimonio para parejas del mismo sexo.

El alto tribunal reconoce que en los últimos años ha cambiado la interpretación tradicional del primer inciso del artículo 42 de la Constitución, que instituye a la familia como núcleo esencial de la sociedad y que este concepto también incluye a las parejas homosexuales.

Por ello pidió al Congreso, escenario democrático por naturaleza, regular este tema.

De otra parte, señaló que la vigencia permanente de los derechos constitucionales fundamentales obliga a fijar el 20 de junio del 2013 como fecha límite para expedir la legislación correspondiente.

Si se supera ese término, los notarios o jueces deberán formalizar y solemnizar un vínculo contractual que les permita constituir una familia a las parejas homosexuales.

Escuche a Armando Benedetti hablando sobre este proyecto

Frases del debate de este martes

"No comparto ni aplaudo ni deseo el sexo escatológico. A mí me parece que el sexo escatológico es un sexo inane, incapaz de generar vida, un sexo que se practica casi que con fines recreativos": Roberto Gerlein.

"El matrimonio tiene un fin esencial que no lo pueden desarrollar los homosexuales. El de procrear": José Darío Salazar.

La sociedad colombiana no está preparada psicológicamente para asumir el matrimonio igualitario": Carlos Enrique Soto.

"La orientación sexual no determina si alguien es abusivo con un menor" y "ese mito de que los homosexuales son minoría está comenzando a destruirse": Juan Manuel Galán.

"El matrimonio igualitario es innegable y se va a dar a partir del 20 de junio" y "el proyecto sobre matrimonio igualitario no tiene nada que ver con la adopción": Armando Benedetti.

"Hoy no hay debate. No hay debate porque no hay senadores. Si contamos no hay ni 20": Claudia J. Wilches.

"Aquí falta el Gobierno, el cual escurrió el bulto en esta discusión hoy" y "no puede ser que uno espere tres días para terminar con el recinto desocupado": Juan Lozano.

La polémica

Por supuesto, en este espinoso tema las opiniones a favor y en contra del tema han estado a la orden del día.

La Iglesia católica envió una misiva al Congreso pidiendo "no dejarse presionar y apoyar el único y verdadero matrimonio: el de un hombre y una mujer".

"Dado que las uniones de personas del mismo sexo poseen, incluso biológicamente, características que las diferencian netamente de la unión que se establece entre hombre y una mujer, sería injusto otorgarles el 'privilegio' de un reconocimiento", dice la misiva.

Por otro lado, activistas de los derechos de las comunidades LGBTI también han pedido activamente al Congreso legislar sobre el tema. Con marchas, manifestaciones e intervenciones en el recinto piden reconocer este derecho.

"Exigimos los mismos derechos, con los mismos nombres. Cualquier otra figura diferente al matrimonio o a la unión marital de hecho resulta discriminatoria", dice Marcela Sánchez, directora de la organización Colombia Diversa.

Bogotá