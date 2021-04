Aprobación de presidente Iván Duque cae, Petro lidera intención de voto: encuesta Invamer

La encuesta Colombia Opina de abril de 2021, realizada por la firma Invamer, reveló los siguientes datos:

Intención de voto

Al preguntársele a los participantes que dijeron que sí votarían: "Si las elecciones para presidente de Colombia fueran el próximo domingo y los candidatos fueran los que aparecen en este tarjetón, ¿por cuál de ellos votaría usted?", esto respondieron:

Gustavo Petro 38,3%

Sergio Fajardo 15,9%

Marta Lucía Ramírez 11,8%

Publicidad

Alejandro Char 6,1%

Federico Gutiérrez 5,2%

Tomás Uribe 4,6%

A la pregunta: “Si las elecciones para presidente de Colombia fueran el próximo domingo, y los candidatos fueran los que le voy a leer, ¿por cuál de ellos votaría usted?”, esto respondieron quienes participaron en la encuesta sobre los dos candidatos que puntean la encuesta:

Gustavo Petro 52,8%

Sergio Fajardo 42,3%

Publicidad



Opinión del presidente Iván Duque

El presidente Iván Duque siguió bajando en aprobación entre los encuestados.

· Un 33,1% aprueba su gestión, en la anterior medición (de noviembre de 2020) este porcentaje era del 43,6.

· La desaprobación se ubicó en 63,2%, en la anterior medición era de 51,9%.

· Bogotá es la región en la que mayor descontento con la labor del presidente, con un 81,9% de los encuestados sintiéndose insatisfecho. En la encuesta anterior este porcentaje había sido de 76,4. La insatisfacción creció en un 5,5%.

· La desaprobación más alta se da en el rango de edad de 25-34 años.

Publicidad



Claudia López también bajó en aprobación

En esta encuesta, la favorabilidad de la alcadesa de Bogotá se ubicó en 44,2%. En noviembre se había ubicado en 57,2%. Es decir, bajó 13 puntos.

La desfavorabilidad de los encuestados se reflejó en un 22,3%; antes estaba en 16,7%. Subió 5,6%.

Baja imagen favorable del expresidente Álvaro Uribe

En esta encuesta, mientras que su imagen positiva es del 37,5%, la negativa es de 55,7%.

En noviembre la imagen favorable entre los encuestados era del 48% y la desfavorable, del 47%.

Publicidad

Esto indica que la imagen favorable del líder del Centro Democrático bajó 10,5% y la desfavorable subió 8,7%.

Colombianos, pesimistas frente al futuro

Esta encuesta reveló que los participantes no ven con positividad lo que les espera hacia el futuro.

· Un 77,5% cree que el país va por mal camino. En noviembre esa cifra era de 65,1%.

· Entre los encuestados, un 18,6% cree que el país va buen camino. La medición anterior este ítem mostraba un 29,9%.

· Los encuestados de Bogotá son los que tienen la peor opinión, con un 88% de los encuestados creyendo que las cosas están mal y un 10,9% opinando que van bien.

Publicidad

· El Caribe es la región donde la percepción de que las cosas van mal es menor con 66,5%. Un 28,6% cree que van bien.

· En todos los estratos sociales la percepción de que las cosas van mal es alta.

· Mientras en los estratos 1-2, un 75% de los encuestados creen que las cosas van mal, un 20,6 opina que van bien.

· En el estrato 3, un 84,6% cree que las cosas no van por buen camino, frente a un 11,7% que opina que las cosas van bien.

· En los estratos 4-5-6, un 76,2% de quienes respondieron el cuestionario no ve con optimismo el futuro. Un 23,8% sí es optimista.

Principales problemas del país

Publicidad

Quienes participaron en la medición, opinaron así:

Corrupción 27,4%

Desempleo 13,8%

Inseguridad 9,4%

Coronavirus 9,1%

Economía 7,6%

Publicidad

Otros 30,6%

Crece descontento con venezolanos en Colombia

A la pregunta: “En general, ¿tiene usted una opinión favorable o desfavorable de los venezolanos que han llegado a Colombia para quedarse?”, esto contestaron los participantes.

Desfavorable 64,1%

Favorable 27,2%

Coronavirus, lo peor está por venir

Publicidad

Los encuestados no son optimistas tampoco frente a la pandemia. Y así se expresan:

- Lo peor está por venir 58,9%

- Falta que muchas personas se contagien, pero lograremos detenerlo 24,4%

- La expansión del Coronavirus está controlada 11%

No sabe/No responde 5,7%

Al preguntársele a los participantes de la encuesta si se habían visto afectados, así respondieron:

Publicidad

Sí se ha visto afectado 65,8%

No se ha visto afectado 34%

Llama la atención que todos los estratos, del 1 al 6, contestaron en cifras similares al hecho de que sí se han visto afectados.

Estratos 1-2: 65%

Estrato 3: 67,9%

Estrato 4-5-6: 65,4%

Publicidad

Un 81,1 de los preguntados se ha visto afectado en su economía. Y así respondieron al preguntárseles si habían recibido alguna ayuda del gobierno.

Sí 21,2%

No 78,6%

Finalmente, un 63,7% contesta que sí se vacunaría, frente a un 28,4% que no lo haría. No sabe o no responde 2,7%.

Consulte aquí la ficha técnica y la encuesta completa: