Aprobada ley que sube el precio a varias bebidas alcohólicas

El proyecto de ley aprobado en el Congreso plantea que las bebidas destiladas como el vodka, whisky, aguardiente y ron, pagarán un impuesto de 220 pesos por cada grado de alcohol, más un impuesto del 25 por ciento. La norma aplica tanto para productos nacionales como importados. La nueva reglamentación modificó la destinación del gravamen del IVA a los licores, que ahora se destinará a inversión en salud de los departamentos.

“Los licores van a subir de precio, pero eso nos va ayudar a reducir el consumo de un producto nocivo y perjudicial para la salud y al mismo tiempo los departamentos de Colombia van a recibir más recursos para dedicarlos a la educación a la salud y el deporte”, planteó el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.

Para el caso del vino, el cobro será de 150 pesos por cada grado de alcohol. Según el ministro de Hacienda, la menor tasa impositiva obedece a que “hacen menos daño a la salud”.

También se aprobó en el Congreso una salvaguarda para bebidas como el ron y el vino, al tiempo que se le dio protección al aguardiente.

Por ahora, a la cerveza no se le aplicó impuesto, ya que este producto paga un IVA del 16%. No obstante, no se descarta que a futuro se reviva la propuesta en una eventual reforma tributaria.

El proyecto tiene el fin de obtener recursos para financiar los servicios de educación y salud en los departamentos de la nación.

Entre los puntos de la iniciativa, también se aprobó la reducción del gravamen en vinos y aperitivos, que bajó de $220 pesos por grado de alcohol a $150 por botella de 750 cc.