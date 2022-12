Aprueban en primer debate proyecto de referendo sobre adopción gay

Proyecto de referendo que busca que los colombianos decidan si están de acuerdo o no con la adopción gay fue aprobado por la comisión primera del Senado en primer debate.

Tras cuatro horas de discusión y con 10 votos a favor y tres en contra, la iniciativa liderada por Viviane Morales pasará ahora a la plenaria del Senado.

Hernán Andrade, Enriquez Maya y Roberto Gerlein del partido Conservador; José Obdulio Gaviria, Alfredo Rangel y Jaime Amín del Centro Democrático; Carlos Fernando Motoa y Germán Varón de Cambio Radical; Manuel Enríquez Rosero del Partido de la U, y Viviane Morales del partido Liberal votaron a favor.

En contra votaron Armando Benedetti, Claudia López y Juan Manuel Galán.

Aunque por disposición de la Corte Constitucional parejas del mismo sexo pueden adoptar, con este mecanismo participativo se busca que la decisión quede en manos de los colombianos.

“¿Quién tiene la soberanía popular? ¿El pueblo o nueve magistrados de la Corte?”, comentó en su momento la senadora Morales para defender su iniciativa.

“Este referendo no va a llegar a las urnas por absurdo, por discriminatorio, oportunista e inconstitucional”, aseguró la senadora Claudia López.

Uno los aspectos más polémicos del proyecto es que impediría la adopción a personas solteras, viudas y divorciadas.

“Les quita el derecho a postularse a adoptar porque no están casados con una persona del sexo contrario”, denunció Angélica Lozano, congresista de la Alianza Verde.