"Aquí hubo un torcido": Robledo a minhacienda por venta de Isagén

Para la próxima semana quedó aplazada la votación en el debate de moción de censura que afronta en el Congreso el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. El funcionario es señalado por sectores de oposición de causar un detrimento patrimonial al Estado con la venta de Isagén.

“Todo esto es una casualidad, una tras otra, tras otra casualidad. No, a mí no me tratan como un imbécil, yo no soy un genio pero tampoco un tonto. Aquí hay un torcido”, declaró el senador Jorge Robledo del Polo Democrático durante la agitada sesión.

Por su parte, Ernesto Macías, congresista del Centro Democrático declaró que con la venta de Isagén “se configuró un detrimento patrimonial”.

Macías además criticó que el hermano de Mauricio Cárdenas tenga seis contratos con el Gobierno, por un valor de 12.000 millones de pesos. Dos de estos negocios fueron firmados por Jorge Hernán Cárdenas con la Policía, entidad donde ejerce como consultor en la investigación de la llamada Comunidad del anillo.

El Centro Democrático y el Polo Democrático pidieron aprobar la moción de censura contra el ministro o su renuncia. Cuatro partidos políticos apoyaron la gestión del funcionario.

El senador Álvaro Uribe también tuvo un papel protagónico durante el debate, cuando increpó a Cárdenas por supuestas irregularidades.