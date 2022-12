Aquí no hay intocables: Santos propone varias reformas ante escándalo Pretelt

El mandatario inició su alocución resaltando que en los últimos cinco años 4.400.000 de colombianos han salido de la pobreza.

“El impresionante récord de crecimiento de Colombia en los últimos años y el avance en los indicadores sociales se basa en la aplicación exitosa de un conjunto de políticas que ha asegurado la estabilidad macroeconómica y ha fortalecido la resistencia a los choques externos. Nada de esto es gratuito”, dijo frente a estas cifras.

Luego continuó su discurso con fuertes señalamientos sobre la crisis que atraviesa la justicia en el país, en torno al escándalo de corrupción de la Corte Constitucional: "debemos tratar a los corruptos como traidores a la Patria", resaltó Santos. (Vea también: Hay pruebas contra Pretelt y esposa por comprar tierras de desplazados: fiscal )

“En particular, la Corte Constitucional –en sus 23 años de existencia– ha sido pionera en la defensa de las minorías, en el arraigo y respeto de los derechos fundamentales, y en la preservación del principio democrático de sucesión efectiva en el poder.

Si algo nos distingue –dentro del escenario mundial– es que tenemos la democracia más antigua de América Latina donde, a pesar del conflicto, funcionan las instituciones y opera una división real de poderes.

En este sentido, las presuntas irregularidades que se han conocido por estos días frente a trámites en la Corte Constitucional no pueden llegar al extremo de satanizar nuestras instituciones judiciales, ni de comprometer la existencia misma de esa corporación. (Vea también: Magistrados de Corte Constitucional piden espacio para hablarle al país )

Mucho menos se puede alimentar la idea de que hay que revocar a todos los magistrados, o alentar la convocatoria de una asamblea constituyente sin que se conozca siquiera cuál sería su propia temática.

No permitiré que se pongan en peligro las instituciones que hemos construido y preservado con tanto esfuerzo, ni que se pretenda reemplazar el Estado de Derecho por una especie de Estado de Opinión, donde prevalezca la versión del que más ruido haga, por encima de los conductos legales”.

Las reformas propuestas por el presidente

El mandatario señaló que el Gobierno aprovechará la reforma constitucional de Equilibrio de Poderes que está a consideración del Congreso para “asegurarnos de que la política no participe en la selección de magistrados y jueces”.

Destacó cinco puntos de acción:

1. “Después de la reforma del equilibrio de poderes, no volveremos a ver a los jueces de nuestro país participando en la elección del contralor general o de los contralores departamentales y habrá que discutir que tampoco lo hagan en la designación del Procurador General de la Nación y el Registrador Nacional del Estado Civil. En cuanto a las postulaciones de magistrados que me corresponda hacer como presidente, vamos a poner en práctica la autorregulación para que quienes sean elegidos sean los más capaces, los más probos, los más éticos.

Sobre este punto indicó que este miércoles expedirá el decreto e invitó a los demás poderes públicos a adoptarlo sin reservas.

2. Todos sabemos que la Comisión de Acusaciones de la Cámara no ha sido un instrumento eficaz para investigar a los altos funcionarios que tienen fuero especial. Por eso, en la reforma constitucional en trámite estamos proponiendo reemplazarla por un Tribunal de Aforados con más facultades, con más dientes para hacer su tarea.

Santos explicó que este tribunal técnico será elegido por un concurso de méritos, con personas “idóneas para labores de investigación”.

3. Se eliminará el Consejo Superior de la Judicatura y se sustituye por un nuevo modelo de administración en el que se conserva la presencia de las altas Cortes en un órgano colegiado que fijará las políticas de la rama.

Se dejará, explicó Santos, toda la administración en una gerencia que se pretende sea fuerte, responsable y profesional. "Se creará una Dirección de la Magistratura que se encargará de administrar la carrera judicial y los concursos de mérito de donde saldrán los nombres de magistrados y jueces".

4. El mandatario llamó a acabar con la “puerta giratoria”, con lo que se buscará garantizar que “quienes hayan sido elegidos para una magistratura no puedan luego votar para elegir a aquellos que intervinieron en su designación”.

En otras palabras, se acaba el “yo te elijo, tú me eliges”, advirtió.

5. Se propondrá aumentar a 20 años el requisito de experiencia profesional para ser elegido magistrado.