“Aquí no hay nada de corrupción”, dice comandante de FAC tras informe de Contraloría

Afirmó que aeronaves no han estado en riesgo porque nunca se usaron los repuestos de segunda que, según el ente de control, se facturaron como nuevos.

“Quiero ser muy enfático en esto, aquí no hay nada de corrupción, aquí no hay un tema de dolo, aquí nadie se quedó con dinero de nada, aquí no hay sobrecostos”, manifestó el general Carlos Eduardo Bueno, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.

El alto oficial respondió así al informe de la Contraloría General que puso al descubierto la compra de un tren de aterrizaje de segunda, cuyo valor alcanzó los 500 mil dólares.

El repuesto era para un avión tipo caza que, además, no servía.

Sin embargo, el general Bueno sostuvo que el tren “nunca llegó a la aeronave y eso aumenta los niveles de seguridad”.

La FAC informó que adelanta investigaciones para determinar quiénes son responsables de la compra que, dice la Contraloría, causó un detrimento de 1.300 millones de pesos.

Asimismo, indicó que inició una lucha jurídica en Estados Unidos para que la empresa que suministró el repuesto de segunda clase, Aeroparts & Resources, regrese la totalidad del dinero.

Escándalo en la FAC: Contraloría detectó detrimento por $1.300... ¿Qué hicieron los funcionarios de la FAC?

A juicio de la Contraloría, en el caso del técnico José Fernando Álvarez se requería un mantenimiento, pero se cambiaron las condiciones del contrato y le dio viabilidad de uso a un elemento que resultó no apto para los aviones de la fuerza aérea.

Entre tanto, la mayor Dayana Mileidy Lemus Guevara, quién debía custodiar el documento entre la firma estadounidense y Colombia no presentó ningún informe de supervisión, es decir, ignoró lo que estaba pasando, lo que ocasionó un mal seguimiento y que se permitiera el daño.

En cuanto al director de procesos logísticos, brigadier general Luis Eduardo Contreras Meléndez, reveló la Contraloría, dio el aval para que se utilizara la garantía técnica para el mantenimiento de los repuestos teniendo conocimiento de que eran repuestos en mal estado, contrario a lo que se debía hacer que era el cambio por unos óptimos.