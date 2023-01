ArmaDeDobleFilo: ¿Se puede combatir la inseguridad armando a los civiles?

Experto estima que no es una solución real y dice que "las bandas criminales son muy fuertes y no se van a menguar porque las personas tengan un arma”.

Néstor Rosanía, director del centro de estudios Seguridad y Paz, afirma también que “en Colombia no sabemos manejar el tema de las armas”, por lo que representaría un riesgo.

¿Cuál es la parte polémica del decreto que expidió el gobierno Duque?

NR: A 2019 el porte de armas está completamente prohibido, pero dice (el decreto) que el Ministerio de Defensa podría conceder el permiso en unos casos especiales por razones de urgencia o seguridad. Esa es la parte que queda abierta.

¿Cuánto puede costar una pistola legal en Indumil?

NR: El precio de fluctuación está entre $1.700.000, que puede costar un revólver calibre 38 corto, a $7.000.000 que son armas de mayor potencia.

Armas ilegales en Colombia

NR: Podrían superar las cien mil. Hay armas cortas y ligeras con las que la delincuencia común opera; y hay armas de alto calibre que son las de las disidencias, narcotraficantes y todos estos grupos.

¿Cuál podría ser una solución alternativa?

NR: El tema es de fortalecimiento en términos de inteligencia de la Policía. La Unidad Nacional de Protección también tiene que tener un papel importante porque para los casos de alto riesgo ellos son, en teoría, los encargados de brindar la seguridad, no las mismas personas.

