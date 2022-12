Armados con machetes, jóvenes generan pánico en calles de Arjona, Bolívar

La misma población señala que son los responsables de varios crímenes y los acusan de abalanzarse sobre los carros para robar a sus ocupantes.

“La inseguridad está tan disparada que uno no se atreve a salir si no lleva un trozo, un machete, un algo con qué defenderse”, asegura Hernando Pereira, habitante de Arjona.

Otro testimonio, el de Óscar Castellón, dice que “todos los fines de semana salen a las calles a hacer daños, a tirar piedras a las puertas”.

Alcaldesa de Arjona y el secretario del Interior de la Gobernación de Bolívar afirman que ofrecen a estos jóvenes programas que muchos no aprovechan.

Entretanto, en el barrio Sueños y Libertad, denuncian que un joven se debate entre la vida y la muerte tras ser baleado durante un operativo de la Policía.

De acuerdo con las autoridades, ya se creó un comité en conjunto con el CTI para investigar si hubo abuso por parte de las autoridades en este caso.