“Arrancamos con 3.300.000 millones y vamos para adelante”: Petro

No solo denunció la supuesta falta de garantías por parte del Estado, sino que habló duro de los seguidores de Vargas Lleras.

“La gran equivocación de hoy no fue la de los sectores democráticos que votaron por Martha Lucía para detener a Uribe, sino los vargaslleristas que votaron por Duque para detener a Petro: dañaron a Vargas Lleras”, dijo.

Y sobre Carlos Caicedo, su contrincante en la consulta, afirmó “agradezco a @carlosecaicedo su apoyo en la campaña que sigue a la primera vuelta presidencial. Arrancamos con 3.300.000 millones y vamos para adelante”.

Así mismo, Petro sostuvo: “logramos ganarle a Duque individualmente en todo el Pacífico colombiano, en el Putumayo, en el Chocó, triplicamos en Cauca, Nariño, en buena parte de la costa Caribe y en la ciudad de Bogotá débilmente. Duque nos logra sacar una ventaja bastante sólida en Antioquia, el Eje Cafetero y menos como Santander”.

Y también criticó la falta de tarjetones para su consulta: “los hechos de hoy muestran un transcurso de acontecimientos que nos permiten afirmar que el Gobierno del presidente Santos y la Registraduría, más el Consejo Nacional Electoral, no están ofreciendo las garantías que merece una campaña presidencial”.

