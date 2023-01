“Arrasó con la esperanza de un pueblo”: drama por incendio que consumió varias viviendas en Nariño

La angustia se apoderó de habitantes del municipio de La Tola por la grave emergencia que, aunque no dejó víctimas fatales, sí causó millonarias pérdidas.

Consumidas por las llamas quedaron 15 viviendas en La Tola, población ubicada en el norte del departamento de Nariño. La emergencia dejó 75 personas damnificadas.

"Quiero elevar al Gobierno nacional que haga también el acompañamiento, que articule con este problema de Gobierno municipal y departamental para que estas familias puedan acceder a una vivienda digna", dijo Federman Riascos Lerma, alcalde de La Tola.

Las pérdidas son millonarias, pero, por fortuna, no se registraron personas fallecidas como consecuencia de la grave conflagración.

"Hasta el momento, podemos decir que no encontramos víctimas, no hay ningún tipo de información sobre eso, pero de todas formas estamos haciendo un barrido para mirar qué pasó aquí en la zona", afirmó Carlos Andrés Bravo, coordinación del Concejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.

Entretanto, Andres Cortés, habitante de La Tola, dijo que aún no se explica las razonas por las cuales sucedió el incendió, que, según él, “arrasó con la esperanza de un pueblo”.

Sin embargo, la primera hipótesis que se maneja sobre las causas de la conflagración está relacionada con un cortocircuito.