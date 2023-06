Arroceros del país protestaron: solicitaron apoyo al Gobierno nacional y estabilidad en el sector

Los arroceros del país le pidieron ayuda al Gobierno nacional. En una protesta, ellos llegaron hasta el Ministerio de Agricultura en Bogotá para pedir incentivos que garanticen la estabilidad del sector.

Hasta la sede del Ministerio de Agricultura en Bogotá llegaron centenares de productores de arroz de todo el país. ¿La razón? Pedirle al Gobierno un incentivo de más de 40.000 millones de pesos para el almacenamiento del cereal.

Dicen que requieren los recursos para la estabilidad del sector y no afectar a las 5.000 familias que dependen de este producto. Los arroceros buscan que el incentivo permita dejarle ganancias al sector y no poner en riesgo la sostenibilidad.

"Necesitamos un incentivo al almacenamiento, el precio de la carga viene a pique y como está en este momento no alcanza para cubrir los costos de producción. Es muy preocupante porque a eso le tenemos que sumar que el clima no nos ha venido ayudando y casi no llovió”, expresó Derly Parra, arrocero del Meta.

Por otro lado, Aristides Valdés, arrocero del Tolima, indicó que si no se mantiene el precio de la carga se arruinan más de 60.000 agricultores en el país.

“Hay muchos más, solamente en el Tolima hay 67.000 cultivables, en arroz de los Llanos hay más de 300.000, entonces ahora viene la cosecha y apenas salga el producto del arroz se baja todo el precio si el Gobierno no le da a los industriales el auxilio del almacenamiento”, señaló.

La viceministra de Agricultura recibió a algunos de los líderes arroceros y después de dos horas de diálogo llegaron a ciertas conclusiones.

"Mañana antes de las 6:00 p. m. hay una respuesta sobre el monto del incentivo y precio para la actual cosecha que vamos a empezar a recoger. Segundo, mañana mismo envían el borrador de la resolución del incentivo para que nosotros podamos hacerle correcciones, adiciones o sugerencias. Si no nos cumplen, el mandato que recibimos es que nos vamos de paro nacional arrocero”, indicó Eldoro Álvarez Coecha, presidente de la Dignidad Arrocera Nacional.