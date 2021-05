Artistas y deportistas lanzan SOS para que cese la violencia durante protestas en Colombia

Deportistas y artistas, entre otras personalidades, se pronunciaron en redes sociales ante la crisis que se vive en Colombia debido a hechos de violencia en el marco de las protestas del paro nacional , actos vandálicos y denuncias de exceso de fuerza.

Ante el complejo panorama social y económico del país, miles de personas se han manifestado pacíficamente en las calles, pero a su vez se han registrado disturbios, desmanes y presuntos abusos de la Policía.

Entre quienes alzaron su voz se encuentran J Balvin, Maluma, Radamel Falcao, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero, Mariana Pajón, la agrupación ChocQuibTown, la actriz Carolina Ramírez, Adriana Lucía y Juanes, entre muchos otros.

“Hago un llamado a la comunidad internacional para que observe la delicada situación social, política y de salud pública en mi país”, escribió Falcao.

Por su parte, Quintero expresó: “tengo fe que todo va a mejorar para bien... Y lo digo porque mi familia lo está viviendo en carne propia y me duele no poder estar con ellos y sobre todo por no poder estar ayudando a las personas que hoy son afectadas con muchas decisiones que se toman”.

“Esto no es a causa de una protesta, es la falta de empatía que vulnera el derecho a vivir en amor, paz y armonía. Hoy en Colombia ni siquiera se puede dormir en paz”, escribió ChocQuibTown.

Incluso también se han manifestado personalidades internacionales como el cantante René Pérez, más conocido como Residente, y la modelo Shannon de Lima.

Algunas personalidades no solo hacen un llamado al Gobierno nacional para que escuche los reclamos de la ciudadanía; también a la comunidad internacional para que pongan sus ojos en Colombia ante denuncias de presuntas violaciones de los derechos humanos.