Arzobispo de Cali se ofrece para facilitar la liberación del subteniente Moscoso

Por medio de un comunicado, el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve se ofreció como mediador para la liberación del subteniente caleño, Cristian Moscoso , secuestrado por el frente 32 de las FARC en el departamento del Putumayo.

"Nos ponemos a disposición para cooperar con la ya pública voluntad de las FARC EP para devolverlo. Nuestra oración y nuestro empeño de Iglesia que defiende la vida, promueve el desarme y construye paz como su garantía colectiva, sirva de aliento a este hermano militar, al Ejército Nacional y a quienes luchan por superar el sangriento conflicto armado que tanto dolor sigue causando", indicó el monseñor Monsalve en el comunicado.

La familia del militar Moscoso en Cali, agradeció la intervención del prelado. “Estamos con mucha emoción, alegría y con la esperanza de que por medio de él y por medio de la iglesia, se dé pronto la liberación de Cristian”, dijo Luz Mery Rivera, familiar del militar secuestrado.

Además Rivera manifestó que no conoce datos, ni noticias sobre la liberación del uniformado. “Hoy me llamó una periodista me dijo que ya están hablando de las coordenadas. Sin embargo, nosotros no sabemos todavía nada”, concluyó la familiar.

La madre del subteniente viajó desde los Estados Unidos y permanece en Bogotá a la espera del regreso de su hijo, sano y salvo.