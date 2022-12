Asaltan a excampeón nacional de BMX luego de una exhibición en Cauca

Foto: facebook Mauricio Mayorga

Mauricio Mayorga, deportista de ‘freestyle’ BMX bogotano, fue víctima de los asaltantes en la noche del pasado domingo cuando se desplazaba hacia Cali luego de una presentación que protagonizó en Timbío, norte del Cauca.

Aseguró que al menos tres personas que se movilizaban en un Chevrolet Aveo de color gris y cinco puertas lo despojaron de sus pertenencias a la altura de la variante de Villarrica.

“Yo iba en mi moto cuando me cerraron, me sacaron pistolas por las dos ventanas y me intimidaron. Uno cogió la moto, me subieron al carro, me taparon la cara, me golpearon y me pusieron un revólver en la garganta. Más adelante, me bajaron, me amarraron a un árbol cerca a una finca y se fueron”, contó el afectado.

El deportista dijo que, además de la moto, una Honda Invicta 150 de color gris y placas CGZ 11D, también le robaron su bicicleta de seis millones de pesos, la maleta donde la llevaba desarmada, su casco profesional, sus zapatos especiales para montar, unas gafas Oakley y su billetera, donde tenía un millón de pesos producto de la exhibición en Timbío y otra que había realizado el sábado en Cali.

“La bicicleta tiene un marco marca Fitbike referencia Moto Mike y solo hay tres en Colombia, el casco es un Fox Rampage Carbon blanco con negro talla S, de los cuales también solo hay tres en el país y vale 850 mil pesos”, explicó la víctima, al agregar que la maleta tiene forma de guitarra y es de color negro con dos franjas reflectivas.

El atleta de 34 años dijo que el atraco ocurrió hacia las 11:10 de la noche y que pudo pedir auxilio en una finca cercana, luego que logró quitarse las ataduras.

“Me dijeron que ya habían llamado a la Policía que llegó como una hora después. Luego me llevaron a la clínica y allá me cogieron puntos en la cabeza”, dijo Mayorga, al anotar que lo dejaron pasar la noche en el centro asistencial y que la denuncia solo pudo ponerla el pasado lunes en la inspección de Villarrica.

Según Mayorga, a los atracadores ya los había visto en una estación de gasolina donde había hecho una parada y les despertó sospechas. “Ellos estaban echando ojo. Eran pelados. Había una mujer con buzo rosado y ‘jean’ azul clarito. Otro tenía un bolsito pequeño, gorra, rapero, un buzo oscuro y pantalón claro”, comentó.

Finalmente, pidió la colaboración de la ciudadanía para poder recuperar sus pertenencias con las cuales obtiene su sustento. Si alguien tiene información al respecto, puede comunicarse con él a través del perfil Mauricio Mayorga en Facebook y @mayorgabmx en Instagram, pues también le robaron su celular.