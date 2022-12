Asamblea de La Guajira pidió exámenes psiquiátricos al gobernador Jorge Vélez

En una insólita votación, ocho de los once diputados de la Asamblea de La Guajira aprobaron la propuesta en la que piden practicar un examen siquiátrico al gobernador encargado, Jorge Enrique Vélez, para conocer si está en condiciones mentales de direccionar el departamento.

Aunque la idea suena un poco descabellada, el médico y diputado Genaro Redondo explicó por qué Vélez debe hacerse este chequeo médico.

“Yo creo que no es ninguna ofensa. Como médico, en cualquier momento, también me haría un examen porque finalmente es cómo se comporta uno frente al estrés, cómo es el comportamiento social", dijo.

Sin embargo, el gobernador considera que el departamento está inmerso en demasiados problemas como para que se entre en este tipo de discusiones.

Vélez ha sido criticado continuamente y hasta amenazado por su trabajo para destapar hechos de corrupción que tienen sumido La Guajira en una crisis.