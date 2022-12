Asciende a 30 el número de viviendas afectadas en Chocó tras sismo

El sismo de magnitud 6,1 en la escala de Richter producido hoy en la selva panameña del Darién, en la frontera con Colombia, causó daños en al menos 30 viviendas de la localidad de Unguía, en Chocó, de acuerdo con reportes del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres.

El temblor que se produjo a las 19:10 hora local (00:24 GMT del miércoles) tuvo su epicentro en la "frontera con Panamá" a 36,8 al noroeste de la cabecera municipal de Unguía en el departamento colombiano del Chocó, dijo el Servicio Geológico Colombiano en un comunicado.

Hasta el momento no hay información sobre heridos o muertos. En algunas zonas rurales no hay energía eléctrica debido a la caída de un cable de interconexión.

Por su lado, la Unidad para la Gestión del Riesgo señaló que en un comunicado que "al momento se realiza barrido por los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de dichos departamentos, verificando que no se registran afectaciones humanas ni de infraestructura".

El movimiento telúrico también se sintió en algunos sectores del departamento de Antioquia (noroeste) y en ciudades como Manizales, Armenia, al igual que en Bogotá, la capital del país, agregó el informe de la Red Sismológica.

En tanto, el director del el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) de Panamá, Jose Donderis, explicó a Efe que el sismo tuvo una profundidad de 10 kilómetros y que "no hay riesgo de tsnunami ni reporte de daños" en Panamá.