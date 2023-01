Asciende a dos el número de uniformados muertos por atentado en Arauca

Hombres armados los atacaron con arma de fuego en el puente internacional José Antonio Páez. Un vigilante también resultó herido.

La Policía señaló que los atacantes "atravesaron a pie el río" limítrofe para cometer el atentado, que le costó la vida al patrullero Jeison Bejarano, de 26 años, y a Óscar Alberto González, de 28.

Las autoridades no han señalado a ningún grupo armado como presunto responsable, aunque el gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado, apuntó a que serían miembros de organizaciones que operan desde Venezuela.

"Hay unos grupos (armados) que no operan dentro del territorio (colombiano) y yo no puedo salir a atravesar el río", dijo el mandatario a Blu Radio.

En Arauca operan comandos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla activa reconocida en Colombia, además de disidentes de la ya disuelta organización rebelde FARC.

Los dos países están divididos por 2.200 km de selva, ríos y puntos urbanos.

Vea más del caso:

Atentado a la Policía Fiscal y Aduanera en Arauca deja un uniformado muerto