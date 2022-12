Asesinan a estudiante de 19 años en Cali por robarle un celular

Un joven de 19 años fue asesinado por resistirse al robo del celular en Cali, Valle del Cauca, ciudad donde también un hombre murió tras ser ultimado por delincuentes que se llevaron su moto.

El primer caso correspondió al homicidio de Brayan Mauricio Gamboa y se registró en el oriente de la Sultana del Valle. El joven recibió un disparo al reaccionar para evitar que los ladrones se quedaran con su dispositivo móvil.

De inmediato, fue trasladado al Hospital Carlos Holmes Trujillo, donde los médicos no pudieron evitar su deceso. Rubén Zapata, médico del centro asistencial le dijo a Noticias Caracol que el paciente presentaba "herida en cuello, otra en tórax región anterior y otra en glúteo".

Pese a que Gamboa fue estabilizado y alcanzó a ser remitido al Hospital Universitario del Valle, la gravedad de su estado derivó en su deceso.

De otra parte, en la ladera occidental, Iván Mauricio Campo, un hombre de 42 años fue asesinado de 4 disparos, según testigos, por robarle una moto. La madre del occiso, Carmen Abadía, aseguró que acababa de hablar con celular con su hijo cuando se produjo el ataque.

"Me dijo que se iba para Brasil y que por favor no le desamparara a la esposa. Como a los 10 minutos me llamó la cuñada me dijo que le habían disparado a mi hijo", contó la mujer.

La policía no ha entregado detalles sobre estos dos crímenes ocurridos en las últimas horas en la capital vallecaucana.