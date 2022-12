Asesinan a joven estudiante del Sena en Puente Aranda

José Sebastián Sánchez, de 18 años, fue asesinado en el parque deportivo del barrio Alcalá en la localidad de Puente Aranda. La Policía indaga las diferentes versiones sobre los motivos que habría tenido quien cometió el crimen

"Dicen que por robarlo pero igual no sabemos nada porque me lo mataron", declaró el padre de la víctima, José Sánchez.

Por su parte el comandante de la Policía de la localidad, mayor Óscar Solano aseguró que una "persona que no se tiene aún identificada se acerca a él y sin mediar palabra le propina tres heridas con arma blanca que inmediatamente le ocasionaron la muerte".

El año pasado el joven terminó su bachillerato y estaba estudiando estructura de computadores en el Sena. Según su padre se estaba inscribiendo para cursar idiomas.

Habitantes del sector, por su parte denunciaron que en el parque del barrio Alcalá, la inseguridad es un problema recurrente.

Al respecto el mayor Solano se comprometió con "fortalecer los frentes de seguridad" del barrio, "e igualmente para que a través de la alcaldía local se instalen unas cámaras que permitan la vigilancia a través de este sistema".