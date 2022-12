Asesinan a líder social y gobernador indígena en Chocó frente a su comunidad

Aulio Isarama Forastero compartía con la gente de alto Baudó cuando llegaron sus verdugos. Lo mataron de un disparo.

El homicidio ocurre en medio de una oleada de crímenes contra líderes sociales en Colombia, que según la Defensoría del Pueblo ha acabado con la vida de 199 activistas en los últimos 22 meses.

Aulio Isarama Forastero, gobernador del resguardo Catru Dubaza Ancoso del Alto Baudó, en el selvático departamento de Chocó, fue asesinado la noche del martes, informó este miércoles la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

"El gobernador (...) se encontraba realizando las actividades en su comunidad cuando aproximadamente cinco hombres armados identificados con prendas del ELN, del frente Resistencia Cimarrón, lo intimidan y se lo llevan bajo engaño, diciendo que van a hablar con los jefes de ellos", indicó la ONIC en un comunicado.

"Alrededor de dos horas después, cerca de las 7:00 p.m., la comunidad escucha varios tiros, a lo que creen fue en ese momento cuando acabaron con la vida de la autoridad indígena. Posteriormente, este grupo armado envía la razón a la comunidad, que pueden ir a reclamar el cuerpo", agregó.

En un audio enviado a la AFP, la guerrilla dijo que el hecho está bajo investigación.

Tanto la oficina en Colombia del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos como la misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos condenaron el homicidio.

Policía indicó en un boletín que según versiones de las comunidades el gobernador había recibido "amenazas recientes" y que las autoridades investigan el crimen.



Asesinado gobernador indígena, Aulio Isarama Forastero, del Resguardo Catru Dubaza Ancoso del municipio del Alto Baudo. pic.twitter.com/L0aj3cQeP9 — Asociación Orewa (@AsociacionOrewa) October 25, 2017