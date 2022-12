Asesinan a otra persona por robarle el celular. ¿Hasta cuándo?

"Cuando cayó él estaba con unas pertenencias en la mano, tenía lo que era la billetera, las llaves de la casa, plata lo único que no tenía era un celular", aseguró Paul Rodríguez, hermano de la víctima.

La familia del hombre pide que el caso no quede impune y que las autoridades sean más estrictas con el control de celulares robados.

La Policía de Bogotá informó que el caso está en investigación para determinar cómo sucedieron los hechos.

Por su parte, los peatones que utilizan frecuentemente el puente peatonal ubicado en la calle 68 con avenida Boyacá, aseguran que es una zona muy peligrosa y más piden vigilancia policial.

En la capital, solo en 2013 se reportaron, según la Fiscalía General de la Nación, 263 mil hurtos a celulares pero el 98% de los casos no se denunció.