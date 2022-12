Asesinan a tres hombres en una vivienda de San Pedro, centro del Valle

La masacre se presentó en una humilde vivienda del corregimiento de Todos los Santos, en límites entre los municipios de San Pedro y Buga, hacia las 10 de la noche del sábado.

“Se encontraron tres cuerpos sin vida, con impactos en el rosto, en el solar de una humilde vivienda”, informó Javier Pineda, comandante del Distrito de Buga.

Las personas asesinadas fueron identificadas con Andrés Barona Barona, Danny Alexander Ortiz y Luis Mario Pedroza. Según las autoridades, el triple asesinato podría tratarse de una retaliación entre bandas del narcotráfico.

El coronel Fernando Murillo, comandante de Policía del Valle, manifestó que los hombres habrían sido engañados para ser traslados hasta la vivienda.

“Al parecer, ellos se encontraban en horas tempranas con unas personas ingiriendo bebidas embriagantes en un establecimiento público en el municipio de Tuluá y mediante engaños fueron desplazados hasta este sector rural donde los asesinan”, sostuvo Murillo.

Por su parte, un habitante dijo que no se había dado cuenta del homicidio hasta que llegaron los uniformados.

“Yo estaba en la casa cuando me di cuenta fue porque la Policía llegó al predio diciendo que habían habido unos tiros. Yo le dije que no, que había sido por el potrero, cuando la policía dijo que aquí habían unos cuerpos”, narró el hombre.

Las autoridades indicaron que los residentes de humilde vivienda no son familiares de las víctimas. Además, señalaron que se encuentran verificando las llamadas que habían recibido los hombres asesinados y unos videos de seguridad para dar con los responsables del crimen.