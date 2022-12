Asesinan a un concejal del partido Liberal en Morales, Cauca

En una casa de la vereda Santa Rosa del municipio de Morales, en Cauca, fue encontrado sin vida Segundo Algemiro Jojoa Araújo, concejal por el partido Liberal. Familiares aseguran que el cuerpo presentaba golpes contundentes.

"Él era muy confiado, dejaba la puerta abierta. Se entraron y esperaron a que él se acostara, o lo acostaron. Pero en todo caso fueron muy crueles con él, lo golpearon, le dieron con un palo. Dijeron que del primer impacto ya lo habían matado", afirmó Irene Jojoa Araújo, hermana del edil.

Publicidad

Liliana Jojoa, hija del concejal asesinado, pidió a las autoridades que investiguen para que el crimen no quede impune. "Aparentemente es un robo, pero con la sevicia con que lo hicieron no podríamos asegurar eso. Que no quede impune, que se aclare", expresó.

Por su parte, Josefa Ordóñez, personera de Morales, aseguró que Jojoa Araújo había denunciado amenazas en su contra. "Son ediles, trabajan muchos proyectos comunitarios como los guardabosques. Eso da para que sean víctimas de amenazas y nos tiene muy preocupados, porque con él tenemos tres concejales más amenazados", dijo.

El cuerpo del servidor público es esperado en el salón del Concejo Municipal, donde se le rendirá un homenaje por sus dieciséis años de servicio en esta corporación. La Fiscalía asumió la investigación para establecer los móviles y autores de este asesinato.