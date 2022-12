Asesinan a vigilante de supermercado y a hombre que intentó evitar robo

La esposa de una de las víctimas, testigo del crimen, relató que dos de los delincuentes encañonaron a su pareja, Carlos José Rojas. El tercero, continuó, estaba saqueando las cajas.

Dijo que un habitante del sector apareció armado con un palo en el establecimiento y le pegó a uno de los ladrones. “Esos hombres se volvieron locos y empezaron a disparar… el almacén estaba lleno de gente, de niños”, afirmó.

"Yo me tiré al piso y cuando me levanté vi a mi esposo en un charco de sangre”, señaló la mujer, quien dijo que al trasladarlo a un hospital “se me murió en los brazos en el taxi”.

El hombre que intentó frustrar el asalto resultó gravemente herido y falleció horas después.