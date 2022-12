Asesinaron a menor dentro de bus en Bogotá por robarle el celular

Freddy Morales, un vendedor ambulante, en diálogo con Blu Radio, reveló que su hijo iba en una buseta, en el centro de Bogotá, cuando delincuentes la asaltaron.

Según el padre, los ladrones "me lo cogieron a cuchillo". El joven, agregó, tenía "señales de defensa en las manos", que usó para protegerse del ataque.

"El niño le pedía ayuda al conductor, le golpeaba en la ventana y no pasó nada", afirmó. Sostuvo que "el desgraciado me lo degolló, me le cortó todo el cuello".

Morales dijo que a la víctima le quitaron unos afiches que iba a vender al siguiente día, además del "celular y la platica que llevaba".

Denunció que las autoridades no les avisaron sobre el ataque y muerte de su hijo, a pesar de que "el niño tenía identificación en el bolso".

Para él fue "raro" que Henry no apareciera, por lo que "me dio por ponerme a buscarlo" el pasado lunes y "me entero de que el niño estaba en la morgue".

"Si no hubiéramos ido a buscarlo esta es la hora que no lo habíamos encontrado", sostuvo el padre, al reiterar que "nunca me llamaron".

El presunto asesino fue capturado, informó el coronel Óscar Pinzón, comandante de Policía de Menores en Bogotá.

Dijo que en algunos casos, las víctimas son trasladadas al hospital y no tienen datos para poder localizar a la familia, aunque aclaró que no era una "excusa" sobre lo que pasó con Henry.

Morales, por su parte, afirmó que la policía le dijo "que no hay necesidad de poner denuncio porque hay un capturado y lo cogieron en flagrancia".

El coronel Pinzón se comprometió a ponerse en contacto con la familia del menor asesinado para ponerlo al tanto del caso.

Bogotá