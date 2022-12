Asesino confeso se presentó ante las autoridades, pero lo dejaron libre

Julio Quiroga, de 35 años, se dedicaba en Villeta, Cundinamarca, a adiestrar caballos de paso fino. Un vecino acabó con su vida en medio de una discusión.

El hombre que mató a Quiroga se entregó a las autoridades hace unos días y confesó su crimen, pero no fue capturado y quedó libre.

La familia del homicida asegura que no fue enviado a la cárcel porque actuó en defensa propia. Sin embargo, esto no ha sido definido aún por la justicia.

Álvaro Escobar, director de la Fiscalía de Cundinamarca, explicó: "No se puede capturar a alguien solo porque llegue y confiese. No podemos detener hasta no investigar".

La respuesta no parece clara para la gente de Villeta, que pide justicia.