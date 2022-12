Asesino de Rosa Elvira Cely recibe nueva condena por abusar de sus hijas

Por este caso, un juez ordenó que se le sentencie a 36 años y cuatro meses de cárcel. El hombre ya había recibido una condena a 48 años por la tortura y asesinato de Rosa Elvira . Según la ley colombiana, pagará la pena más alta.

Tal como se conoció durante la audiencia, el abuso de las menores era realizado cuando la madre de estas salía del hogar. La situación tuvo que ser presenciada por el hermanito de las pequeñas, de 12 años.

La Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal violento con menor de 14 años, acto sexual violento agravado, violencia intrafamiliar e incesto. Por tratarse de menores de edad, no tiene derecho a ningún tipo de rebaja.

"Un ser humano que no solamente destruyó a su familia, arruinó la inocencia e ingenuidad de unas niñas de 3 y 11 años, no las dejó disfrutar de su infancia, utilizando la violencia para obtener su cometido. Todo esto hace ser inflexible en la imposición de la pena", indicó la juez al imponer la condena.

A Velasco le resta responder ante la justicia por violar a una trabajadora sexual en 2009.