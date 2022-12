Asesino y violador de Rosa Elvira Cely aceptó haber abusado de otra mujer

El confeso Velasco, a quien condenarán a 20 años de prisión, reconoció haber atacado a la mujer en el norte de Bogotá.

Según la víctima, él contrató sus servicios pero la agredió sexualmente cuando ella no quiso tener relaciones sexuales sin preservativo.

"Me cogió del cuello, me fue ahorcando. Me dijo: 'vuelve a gritar y la mato'", relató a Noticias Caracol en junio del año pasado.

La mujer, que lo siguió después de la agresión, afirmó que "Medicina Legal confirmó que él me había violado y él lo negó".

El pasado 14 de febrero, el asesino también aceptó que violó a sus hijas entre 2005 y 2007, cuando las menores tenían 11 y 3 años.

El hecho, por el que lo sentenciaron a 36 años y 4 meses de prisión, fue presenciado por el hermano de las niñas, de 12 años, según se reveló en esa audiencia.

A Velasco también lo condenaron a 48 años por la tortura y asesinato de Cely, caso que conmocionó al país.

Bogotá