Así amenazan a víctimas de explotación infantil en Colombia: "Si no viene le envío fotos a su mamá"

Una escalofriante cifra sacude a Colombia frente a la explotación infantil, ya que, según datos de la Fiscalía General de la Nación, se han registrado 14.770 denuncias por delitos sexuales contra menores de edad en 2023. Este preocupante dato refleja una crisis que ha generado indignación y alerta entre las autoridades.



Los lugares donde se ha registrado el mayor número de casos, según la Fiscalía, son Bogotá, Medellín, Cundinamarca, Boyacá, Cauca y Santander. Estas regiones enfrentan una creciente problemática que requiere atención urgente y una acción coordinada por parte de las autoridades.

En una serie de operativos en diferentes zonas del país se han realizado importantes detenciones y rescates: en Cúcuta, la Policía logró recuperar a 4 menores que estaban siendo explotados sexualmente como modelos webcam, y capturó a 2 personas involucradas.

Entretanto, en Boyacá se realizó la captura de 3 personas presuntamente involucradas en la explotación sexual de menores de edad. Por otro lado, en Medellín las autoridades detuvieron a un profesor acusado de realizar tocamientos inapropiados a adolescentes a cambio de dinero.

De igual forma, en Bolívar se logró la captura de un rector de una institución educativa, quien está siendo señalado por presuntamente realizar tocamientos a un menor de 12 años.

¿Cómo operan los criminales con la práctica abominable de explotación infantil?

Para investigadores de la Policía y la Fiscalía, los más de 14.000 casos de delitos sexuales contra menores en lo que va corrido del año obligan a redoblar los esfuerzos que permitan neutralizar a los abusadores de niños y adolescentes. Esta realidad se ve reflejada en operativos como los realizados recientemente por la Policía en Cundinamarca, Barranquilla, Atlántico, Boyacá, Bolívar y Valle, donde niños y niñas estaban siendo víctimas de este delito.

“El trabajo de la Policía Nacional se está fortaleciendo y por eso estamos desarrollando estas actividades en todo el país, pero sobre todo, fortaleciendo las actividades de prevención, la capacidad de autoprotección, enseñarle a niños, niñas y adolescentes el autocuidado y a informar cualquier situación de peligro”, precisó el coronel Juan Pablo Cubides, director de Infancia y Adolescencia.

La Policía reveló cómo estos sujetos captaban a los menores por redes sociales, aprovechándose de su vulnerabilidad y falta de recursos.



Así fue una conversación entre un agresor y su víctima.

Agresor sexual: “Debe ser cumplido para el trabajo que le tengo”.

Víctima: “¿Qué es? Yo solo tengo 15 años, yo no he trabajado”.

Agresor sexual: “Aquí le explico”.

Víctima: “No, a mí no me gustan los hombres”.

Agresor sexual: “Piense en su mamá y en su hermana, usted es él que necesita plata, le quedan 40.000 cada vez que salga con uno de ellos”.

Luego de explotarlos sexualmente viene la extorsión.

Agresor sexual: “Si ve que eso es solo cuestión de acostumbrarse”.

Víctima: “No me gusta, no quiero ir más a esas cosas”.

Agresor sexual: “Ya no es si quiere, usted tiene que ir cada vez que yo lo llame, si no le envío fotos a su mamá o lo publico”.

Frente a estos hechos, la Fiscalía ha venido redoblando sus estrategias para poner en cintura a los responsables de estas acciones.

“Pasamos de un 10% de avance de esclarecimiento de los delitos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes, y en este momento nos encontramos casi que a un 60% de avance de esclarecimiento, casos resueltos de víctimas de abuso sexual”, indicó Martha Romero, coordinadora de violencia de género de la Fiscalía.

Los expertos también hacen un llamado a los padres para que no dejen de estar atentos a cualquier signo de alerta con sus hijos, ya que pueden estar siendo víctimas de cualquier agresión sexual.

“Son personas que les cuesta trabajo exteriorizar o hablar. El silencio en estas etapas es fundamental que lo aprendamos a entender, cuando una persona calla hay algo allí de fondo que está pasando, puede (que sea) víctima de abuso sexual”, acotó Andrés Gutiérrez, director de la fundación Semillas de Vida.

Para las autoridades es claro insistir en que la denuncia es fundamental para reducir este flagelo. Por eso hacen un llamado a buscar canales como el número de infancia y adolescencia, y la página virtual de la Fiscalía General de la Nación.