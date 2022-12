Así avanza protesta de campesinos en varias regiones de Colombia

11:00 a.m. Los líderes campesinos no han llegado a la reunión con Minagricultura.

10:00 a.m. Gobierno descarta que haya bloqueos por cuenta del paro.

9:00 a.m. Manifestantes tratan de bloquear la carrera 30 de Bogotá, a la altura de la Universidad Nacional.

En contexto

En un video divulgado en redes sociales, el portavoz de las Dignidades Agropecuarias, César Pachón, explicó las razones de la convocatoria y consideró que los campesinos han sido "traicionados por el mismo Gobierno" y por "algunas personas que tienen intereses particulares".

Pachón afirmó que el Gobierno ha incumplido los compromisos con los que se puso fin a las protestas que se registraron en agosto pasado, a los que se refirió con el calificativo de "pañitos de agua tibia" al reclamar "políticas agropecuarias serias en Colombia que perduren".

El líder del sector papero agregó que los agricultores salen a protestar para poder seguir trabajando el campo y no tener "que ir a las ciudades a mendigar", para que "no se acaben los campesinos en Colombia como ha sucedido en otros países con más años de Tratados de Libre Comercio (TLC) donde ya no hay campesinos".

En los últimos días, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ha tratado sin éxito de conjurar la huelga que se anuncia de carácter indefinido.

Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, publicó en su cuenta de Twitter dos panfletos supuestamente distribuidos por el Frente 58 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Córdoba (norte), y por el Frente 40 en el Meta (centro) con consejos para secundar el paro.

De esta forma, el ministro buscó ratificar la veracidad de sus recientes denuncias de infiltración guerrillera en esta huelga, que según el Gobierno tiene motivaciones políticas cuando falta menos de un mes para que se celebren las elecciones presidenciales del 25 de mayo.