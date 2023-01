Así avanzan preparativos para entrada de ayuda humanitaria a Venezuela este sábado

Diputados no dieron detalles, pero sí hicieron un llamado a las FF. MM. de su país para que no acaten órdenes “que no benefician sino a una sola persona”.

La coordinación de la ayuda humanitaria pretende que haya miles de venezolanos de ambos lados de la frontera para acompañar los camiones que transportarán los insumos.

"Camiones venezolanos, conducidos por venezolanos, acompañados por venezolanos para buscar llegar hasta el punto de la frontera y encontrarse del otro lado desde los pueblos fronterizos con hermanos venezolanos", dijo Miguel Pizarro, diputado encargado de la coordinación de la ayuda humanitaria.

La organización aún no ha dado el número exacto de voluntarios que trabajarán en la distribución de los insumos. Sin embargo, dieron a los colaboradores la responsabilidad de encabezar el movimiento de este sábado.

"Ustedes son mañana el ejemplo y la expresión del movimiento ciudadano del futuro, con disciplina, en orden y en paz demostremos que vamos bien y que la ayuda es una realidad", señaló Pizarro.

Los diputados opositores apelan a las Fuerzas Armadas.

"No se presten para acatar órdenes que ustedes saben muy bien que no benefician a nadie sino a una sola persona, que pretende seguirnos dividiendo y pretende seguir condenando a la crisis y a la muerte a cientos de miles de venezolanos", dijo el diputado.

Miguel Pizarro advierte que no puede ser el esfuerzo de un solo día.

"Tendremos médicos, enfermeras, nutricionistas, familiares de las víctimas de la emergencia humanitaria, maestras, docentes porque este movimiento es la expresión de una sociedad que decidió cambiar", señaló.

Este sábado en Caracas van a habilitar una sala situacional de información en la que van a chequear la situación de la frontera. También llamaron a la ciudadanía a movilizarse a los comandos militares para solicitar que permitan la llegada de la ayuda humanitaria.

